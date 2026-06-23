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Бэбкок рассказал, как встреча с лидерами «Эдмонтона» повлияла на решение возглавить клуб

Бэбкок рассказал, как встреча с лидерами «Эдмонтона» повлияла на решение возглавить клуб
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Новый главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок рассказал об общении с лидерами команды перед подписанием контракта с канадским клубом. 63-летний тренер общался с Леоном Драйзайтлем, Коннором Макдэвидом и Заком Хайманом.

«Сегодняшний день напоминает мне 2002 год, когда я возглавил «Анахайм». Ты присоединяешься к лучшей лиге в мире, и тебя переполняет чувство благодарности. Это невероятное место, я родом из Западной Канады, у «Ойлерз» такие болельщики, каких нет нигде больше, так что это что-то особенное.

Когда я узнал, что буду работать вместе с Коннором, Леоном и Заком, я пообщался с ними лично. Должен сказать, это изменило всё… Было совершенно очевидно, что у нас есть взаимопонимание, мы долго обсуждали, что нам нужно сделать, чтобы стать претендентами на чемпионство, и после этой встречи ты думаешь: «Это очень хорошо». Взаимодействие со звёздными игроками, которые больше всего на свете хотят победить и которые говорят, что готовы меняться и адаптироваться, чтобы этого добиться, — это очень волнительно для тренера. Я подробно обсудил с ними изменения, которые нам нужно будет внести, чтобы добиться успеха в решающий момент. И когда они сказали, что готовы ко всему, следующим шагом стало общение с владельцами клуба.

Очевидно, многое изменилось с тех пор, как я пришёл в лигу в 2002 году. Нужно адаптироваться, нужно меняться и становиться лучше. И этот процесс начнётся уже завтра», — цитирует Бэбкока пресс-служба клуба.

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