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В «Эдмонтоне» объяснили решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды

В «Эдмонтоне» объяснили решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн объяснил решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды.

«Два последних тренера, которых нанимали «Ойлерз», были новичками (Джей Вудкрофт и Крис Ноблох. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что в момент их назначения это имело большой смысл и действительно хорошо подходило.

Нам нужно было понять, в каком состоянии находится организация сейчас, и в данный момент нам нужен кто-то другой, чем был раньше. Это хоккейный рынок, болельщики страстные, ожидания высоки, поэтому мы искали человека, который явно обладал бы опытом и имел победную историю. Это было важно», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

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