В «Эдмонтоне» объяснили решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн объяснил решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды.

«Два последних тренера, которых нанимали «Ойлерз», были новичками (Джей Вудкрофт и Крис Ноблох. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что в момент их назначения это имело большой смысл и действительно хорошо подходило.

Нам нужно было понять, в каком состоянии находится организация сейчас, и в данный момент нам нужен кто-то другой, чем был раньше. Это хоккейный рынок, болельщики страстные, ожидания высоки, поэтому мы искали человека, который явно обладал бы опытом и имел победную историю. Это было важно», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.