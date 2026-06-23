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Плющев о словах Торесена: шваль зарабатывает деньги в России, а потом нас грязью поливает

Плющев о словах Торесена: шваль зарабатывает деньги в России, а потом нас грязью поливает
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал запрет голкиперу Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии после перехода в «Трактор». Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.

– На чемпионате мира Хёукеланн показал свой уровень, и уровень этот достаточно высокий. Наверное, он может помочь «Трактору», да и вообще любой команде усилить вратарскую линию. Это даже не подлежит обсуждению.

– При этом в сборную Норвегии его больше вызывать не будут, потому что он играет в России.
– Это соответствует всем решениям федераций, которые пытаются себя антироссийскими сделать. Ничего удивительного в этом нет. А то, что всякая шваль зарабатывает деньги в России, а потом нас грязью поливает, это мы уже проходили. Раз игрок принял предложение играть в России, значит, оно его устроило, – цитирует Плющева «Матч ТВ».

Напомним, Торесен ранее выступал в КХЛ в составе СКА и «Салавата Юлаева».

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