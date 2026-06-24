Генменеджер «Эдмонтона» — о Бэбкоке: я был очень впечатлён его знанием хоккея

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн объяснил решение назначить Майка Бэбкока главным тренером команды.

«Был немного знаком с Майком. Он был в «Детройте», когда мой отец [Скотти Боумэн] работал там советником. Они часто беседовали о хоккее. Отец всегда говорил, что Майк очень внимателен к деталям. Так что я был знаком с ним, но какое-то время мы не общались. Позвонил ему и спросил, заинтересован ли он в обсуждении вакансии в «Эдмонтоне».

Он сказал что-то вроде: «У меня всё отлично. Наслаждаюсь жизнью». Но добавил: «Ваша ситуация действительно интересная. Дайте мне время подумать». Мы поговорили ещё раз, а потом встретились втроём: я, Майк и [президент «Ойлерз» по хоккейным операциям] Джефф Джексон. В течение трёх часов мы подробно обсуждали различные темы. Я был очень впечатлён его знанием хоккея и пониманием наших взглядов. Я пришёл на эту встречу практически без ожиданий. У меня было много вопросов. И ушёл оттуда очень впечатлённым. В ходе той встречи Майк сказал, что хотел бы поговорить с некоторыми игроками, чтобы понять направление их мыслей. Это произошло. Следующим этапом процесса была встреча с руководством, поэтому всё немного затянулось.

Как только мы преодолели все препятствия и почувствовали, что Майк – самый подходящий кандидат, связались с НХЛ, чтобы узнать их мнение о его возвращении на пост тренера. Они хотели провести анализ ситуации, это заняло некоторое время, поэтому мы проявили терпение. Но в итоге всё решилось благополучно», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.