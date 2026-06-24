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НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе

НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе. Будет запущен шестимесячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. При этом обоим городам требуется строительство новой арены. В случае положительного решения Совета управляющих общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около $ 3,5 млрд – сюда включён как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены. The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе – итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном». Беттмэн отметил, что у «Далласа» нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина.

Второй клуб из Техаса может стать 33-й командой НХЛ. За последние 10 лет в лигу вступили «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен», ещё одной новой франшизой стала «Юта Маммот», заменившая выбывшую «Аризону Койотс».

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