Клуб НХЛ «Питтсбург» будет продан по вдвое большей цене, чем приобретён в 2021 году

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Совет управляющих лиги единогласно одобрил продажу «Питтсбург Пингвинз» группе Hoffmann Family из Чикаго. Сумма сделки составила около $ 1,75 млрд. Ожидается, что она будет полностью завершена до начала драфта НХЛ — 2026. Ранее клубом владела компания Fenway Sports Group, заплатившая за «Пингвинз» $ 900 млн в 2021 году.

«Фактически сделка была заключена в прошлом году, но считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG спустя пять лет получили вдвое больше, чем потратили. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и хоккейный клуб — «Флорида Эверблейдс» из ECHL, выигравший четыре чемпионских титула за последние пять лет. Основные офисы группы расположены в Чикаго, Сент-Луисе и Нэйплсе (штат Флорида).