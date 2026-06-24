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«Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» нападающего Джордана Кайру

«Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» нападающего Джордана Кайру
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«Вашингтон Кэпиталз» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого столичный клуб пополнил нападающий Джордан Кайру. В обратном направлении отправились Коннор Макмайкл, Милтон Гестрин и выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 (16-й общий номер).

28-летний Кайру провёл в НХЛ 488 матчей и набрал 388 (168+210) очков. Его контракт с кэпхитом $ 8,125 млн действует до конца сезона-2030/2031.

У 25-летнего Макмайкла истекает срок действия двухлетнего контракта с кэпхитом $ 2,1 млн. Канадец может стать ограниченно свободным агентом. 25-й номер драфта-2019 провёл 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка.

19-летний Гестрин был выбран «Кэпиталз» под общим 37-м номером на драфте-2025 и ещё не играл в НХЛ.

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