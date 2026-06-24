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«Идеально нам подходит». Генменеджер «Вашингтона» — о приходе в команду Джордана Кайру

«Идеально нам подходит». Генменеджер «Вашингтона» — о приходе в команду Джордана Кайру
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об обмене с «Сент-Луис Блюз», в котором команда получила форварда Джордана Кайру. «Кэпиталз» отдали в сделке нападающих Коннора Макмайкла, Мильтона Гестрина и выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 (общий 16-й).

«Очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды. В свои 28 лет Джордан вступает в лучший период своей карьеры. Его контракт действует ещё пять лет. Считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Мы также хотели бы искренне поблагодарить Коннора за всё, что он сделал для нашего клуба. С момента драфта в 2019 году Коннор представлял нашу команду с профессионализмом и достоинством как на льду, так и за его пределами. Желаем ему и его семье всяческих успехов», – цитирует Патрика пресс-служба клуба.

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