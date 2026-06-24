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«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Чикаго»

«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Чикаго»
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«Баффало Сэйбрз» обменял защитника Боуэна Байрэма и нападающего Джордана Гринвея в «Чикаго Блэкхоукс». «Клинки» получили в сделке защитника Луи Кревье и два выбора на драфте НХЛ — 2026 (общий четвёртый выбор, принадлежавший «Чикаго», и общий 45-й, которым изначально владели «Айлендерс»).

У 25-летнего Байрэма остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».

У 29-летнего Гринвея остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Американец провёл 475 игр в регулярках НХЛ и набрал 165 (56+109) очков при 365 минутах штрафа. В 35 играх в плей-офф добавил 10 (5+5) очков.

У 26-летнего Кревье остался один год действия контракта с кэпхитом $ 900 тыс. В следующем году он может стать ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне канадец провёл 78 игр в регулярке и набрал 25 (7+18) очков при 63 минутах штрафа.

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