«Сан-Хосе» обменял в «Оттаву» одного из лучших своих бомбардиров Вильяма Эклунда

«Оттава Сенаторз» выменяла у «Сан-Хосе Шаркс» форвардов Вильяма Эклунда и Каспера Халттунена, а также права на нападающего Брендона Свободу. «Акулы» получили в сделке общий девятый выбор на драфте НХЛ —2026, изначально принадлежавший «Флориде Пантерз». Он перешёл к «сенаторам» в результате сделки по переходу форварда Брэди Ткачука.

У 23-летнего Эклунда вступает в действие подписанный в прошлом году трёхлетний контракт с кэпхитом $ 5,6 млн. Швед может стать ограниченно свободным агентом в 2029 году. Седьмой номер драфта-2021 провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 252 матча и набрал 163 (50+113) очка при показателе полезности «-91». В прошлом сезоне Эклунд стал четвёртым бомбардиром «Сан-Хосе», набрав 53 (15+38) очка в 78 матчах.

У 21-летнего Халттунена (36-го номера драфта-2023) осталось два года по контракту новичка. Финн, ещё не игравший в НХЛ, может стать ограниченно свободным агентом в 2028 году. Минувший сезон он полностью провёл в АХЛ и набрал 35 (16+19) очков в 66 матчах в регулярке за «Барракуду».

21-летний Свобода был выбран «Шаркс» под 71-м номером на драфте-2023. Он выступает в NCAA за Бостонский университет.