Защитник «Торонто» Морган Райлли может быть обменян в один из западных клубов НХЛ

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли предоставил клубу список из четырёх команд Западной конференции, куда он хотел бы перейти. Срок его действующего соглашения со средней годовой зарплатой $ 7,5 млн рассчитан до 30 июня 2030 года.

«Агент Моргана Райлли, Джей Пи Бэрри, предоставил список из четырёх команд из западных штатов, в которые Райлли готов перейти. Оценка будет проводиться индивидуально для каждой команды, в зависимости от соответствия требованиям возможно добавление новых команд в список», — написал Дрегер в соцсети Х.

В минувшем регулярном чемпионате Райлли провёл 78 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «-18». Морган выступает за «Торонто» с 2013 года, клуб выбрал его на драфте-2012 под пятым общим номером.