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Ветераны «Спартака» раскритиковали заявление Плющева про латвийского тренера Скудру

Ветераны «Спартака» раскритиковали заявление Плющева про латвийского тренера Скудру
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Ветераны «Спартака» выступили с критикой высказываний Владимира Плющева о тренере красно-белых Петерисе Скудре. Ранее Плющев заявил: «Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг? Может, в печально известном стиле своего соотечественника Ирбе, который в своё время в таких ситуациях извращался, как мог?» Позднее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал это заявление Плющева.

«Полностью поддерживаем нашего капитана, легенду «Спартака» Бориса Майорова в его мнении о последних высказываниях Владимира Плющева. Надо знать, где остановиться в комментировании всего вокруг, вбрасывать политику в спорт недопустимо. Хоккей расставит всё по своим местам. Выражаем надежду, что Владимир Анатольевич перестанет вестись на провокации и делать не красящие его заявления», — цитирует заявление Allhockey.ru.

К заявлению присоединились Виктор Шалимов, Фёдор Канарейкин, Владимир Мигунько, Юрий Новиков, Виктор Пачкалин, Роман Хайретдинов, Алексей Костылев, Александр Кузнецов и Юрий Рычков.

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