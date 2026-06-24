Форвард «Локомотива» Ярослав Лихачёв обменян в «Амур»

В результате обмена с «Локомотивом» нападающий Ярослав Лихачёв пополнил состав «Амура». Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время с игроком будет заключён новый контракт. Ярославский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки тигров — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх.