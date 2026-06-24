Генменеджер «Амура» — о переходе Лихачёва: наконец-то закрыли долгожданную сделку

Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий высказался об обмене нападающего Ярослава Лихачёва из «Локомотива». Ранее форвард на протяжении двух сезонов выступал за хабаровский клуб на правах аренды.

«Наконец-то мы закрыли эту сделку, долгожданную как для нас, так и для болельщиков. Много говорить про Ярослава не имеет смысла, все знают его сильные стороны. Безусловно, он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды. Здорово, что Ярослав, который сам хотел играть в Хабаровске, в итоге оказался в «Амуре». С нетерпением ждём его в тренировочном лагере», — цитирует Точицкого пресс-служба клуба.

Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки «Амура» — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх.