«К сожалению, не все это поняли». Плющев объяснил свои слова про Петериса Скудру

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил ветеранам «Спартака», раскритиковавшим его высказывания о тренере красно-белых Петерисе Скудре.

«Честно говоря, не совсем понял, зачем «Спартак» поднял в ружьё уважаемых хоккейных коллег, которые дружно взяли под защиту нового ассистента клуба Петериса Скудру. Видимо, они не читали моего интервью — или же его пересказ был приведён некорректно. Ещё раз скажу уважаемым коллегам-ветеранам, что назначать Скудру — полное право «Спартака» и руководителей этого клуба. Тем более с латвийским тренером они уже вместе работали — в «Тракторе», пусть и с быстрым увольнением.

У меня был только один вопрос: как гражданин Латвии будет слушать гимн России и смотреть на поднятие флага России перед матчами КХЛ? Ведь сейм его страны принял закон, согласно которому пропаганда советских и российских символов уголовно наказуема. Надеюсь, «Спартак» в предстоящем сезоне далеко пройдёт в плей-офф. И, например, 9 мая, в День великой Победы, когда все выйдут на матчи с георгиевскими ленточками, тому же Скудре, особенно если к тому времени он уже будет главным тренером, придётся шифроваться где-нибудь под трибунами. Этот парадокс и эту перспективу я и обозначил. Но, к сожалению, не все это поняли», – цитирует Плющева Russia-Hockey.