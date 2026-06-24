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«Ак Барс» заключил контракты ВХЛ с тремя хоккеистами

«Ак Барс» заключил контракты ВХЛ с тремя хоккеистами
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«Ак Барс» заключил односторонние контракты ВХЛ с нападающими Владиславом Гаёвым и Тимуром Ибрагимовым – на один год, с нападающим Раилем Газизовым – на два года.

20-летний Гаёв в прошлом сезоне выступал в МХЛ за «Ирбис» и набрал 44 (17+27) очка в 62 матчах. 22-летний Газизов в прошлом сезоне провёл за «Барс» в ВХЛ 49 матчей и набрал 13 (5+8) очков.

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семёном Тереховым. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

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