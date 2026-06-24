Карпухин перейдёт в «Автомобилист», Юдин продлит контракт на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ак Барса» Илья Карпухин перейдёт в «Автомобилист», а игрок обороны Дмитрий Юдин продлит контракт с екатеринбургским клубом на один сезон.

«Илья Карпухин заключит трёхлетний контракт с «Автомобилистом». Дмитрий Юдин продлит контракт с клубом на один сезон», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8».

30-летний Юдин в сезоне-2025/2026 провёл за «Автомобилист» 44 встречи с учётом плей-офф и набрал 11 (1+10) очков с показателем полезности «-1».