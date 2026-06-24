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Инсайдер НХЛ: «Вегас» планирует продлить контракт с Павлом Дорофеевым

Инсайдер НХЛ: «Вегас» планирует продлить контракт с Павлом Дорофеевым
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Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщил, что «Вегас Голден Найтс» заинтересован в продлении контракта с форвардом Павлом Дорофеевым. По его информации, клуб может пойти на обмен нападающего Томаша Гертла, чтобы освободить место под потолком зарплат для подписания нового соглашения с российским форвардом. Контракт 32-летнего чеха с кэпхитом $ 6,75 млн за сезон рассчитан до 2030 года.

25-летний россиянин, ставший лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд), вскоре может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Кэпхит по двухлетнему контракту, подписанному 1 июля 2024 года, составляет $ 1,835 млн.

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