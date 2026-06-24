Канадский аналитик объяснил, почему «Оттава» приняла верное решение, обменяв Ткачука

Канадский аналитик Сид Сейшейро считает, что «Оттава Сенаторз» выиграла от обмена нападающего Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз». «Сенаторы» ранее обменяли форварда во «Флориду» на три выбора на драфте.

«Возможно, это лучшее, что случилось с вашей командой за последние годы. Этот парень вам не подходил. Если он выиграет Кубок Стэнли во «Флориде», благодаря кому-то ещё, как и в случае с Олимпиадой. Он медленный, плохо обращается с шайбой и неправильно расставляет приоритеты. Ему нужно всегда быть в центре внимания. Он не тот игрок, каким его считают некоторые. К тому же в 26 лет у него уже есть проблемы с травмами. У него нет самоконтроля», – цитирует Сейшейро Sportskeeda.