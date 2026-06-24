Нападающий Никита Гуслистов подписал контракт с «Сочи». Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

Никита — воспитанник череповецкого хоккея. В 2018 году он дебютировал в профессиональном спорте. 1 ноября 2020 года нападающий впервые вышел на лёд за «Северсталь». Годом позже его вызвали в сборную России. Никита также отметился двумя рекордами в КХЛ. Он стал самым молодым россиянином, сделавшим хет-трик, и самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В КХЛ Никита сыграл в 176 матчах и набрал 41 (17+24) очко при показателе полезности «-8». В прошлом сезоне Гуслистов играл за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ и набрал 25 (16+9) очков в 76 матчах с учётом плей-офф.