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Фарм-клуб «Торпедо» в ВХЛ приостановил работу из-за возросших вдвое затрат на содержание

Фарм-клуб «Торпедо» в ВХЛ приостановил работу из-за возросших вдвое затрат на содержание
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В Центре управления и развития спорта в Нижегородской области рассказали, почему была приостановлена деятельность хоккейного клуба «Торпедо-Горький». Фарм-клуб «Торпедо» выступал в Olimpbet ВХЛ и выиграл Кубок чемпиона России в сезоне-2024/2025. В следующем сезоне он не выступит в лиге. При этом партнёром нижегородского клуба станет «Дизель».

«Решение о приостановке работы команды «Торпедо-Горький» было связано с существенно возросшими затратами на содержание фарм-клуба. Расходы выросли примерно в два раза. Соглашение с «Дизелем» рассчитано на предстоящий сезон и предусматривает получение практики, необходимой для роста игроков системы «Торпедо» на базе «Дизеля», – цитирует представителя центра ТАСС.

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