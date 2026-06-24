Нападающий Мэттью Ткачук оценил переход своего брата Брэди во «Флориду»

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о переходе в команду своего брата Брэди в результате обмена с «Оттавой Сенаторз».

«В «Сенаторз» у Брэди было множество забот. Он был молодым капитаном в канадском клубе, ему приходилось справляться с самыми разными делами. Самое лучшее в игре в нашей команде – у каждого есть своя роль, ты выполняешь только свою работу, а не чужую. Это общий подход. Никто не борется за лидерство», – цитирует Ткачука Sportskeeda.

Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах. Контракт 26-летнего нападающего с «Пантерз» с зарплатой $ 8,20 млн в год рассчитан до конца следующего сезона.