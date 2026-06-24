Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский — об Овечкине: КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше

Каменский — об Овечкине: КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше
Комментарии

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о будущем нападающего Александра Овечкина. Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до 30 июня.

– Лично вы как зритель хотите увидеть Александра Овечкина в ближайшем сезоне в КХЛ или НХЛ?
– Он сам сделает, что ему нужно. Факт в том, что КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает нашу лигу лучше, здесь нет сомнений.

– А с учётом возраста он готов реально помочь одному из участников КХЛ?
– В 40 лет Овечкин реально остаётся лучшим хоккеистом мира, он будет полезным любому клубу КХЛ. Сам он говорил, что хочет вернуться в своё родное «Динамо», – цитирует Каменского LiveResult.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Материалы по теме
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android