Каменский — об Овечкине: КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о будущем нападающего Александра Овечкина. Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до 30 июня.

– Лично вы как зритель хотите увидеть Александра Овечкина в ближайшем сезоне в КХЛ или НХЛ?

– Он сам сделает, что ему нужно. Факт в том, что КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает нашу лигу лучше, здесь нет сомнений.

– А с учётом возраста он готов реально помочь одному из участников КХЛ?

– В 40 лет Овечкин реально остаётся лучшим хоккеистом мира, он будет полезным любому клубу КХЛ. Сам он говорил, что хочет вернуться в своё родное «Динамо», – цитирует Каменского LiveResult.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).