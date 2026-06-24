В Федерации хоккея Норвегии подтвердили, что вратарь «Трактора» не сыграет за сборную

Генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Салстен подтвердил, что голкипер Хенрик Хёукеланн не сможет сыграть за сборную после перехода в «Трактор». Норвежский вратарь подписал двухлетний контракт с челябинским клубом.

«Хенрик не сможет выступать за сборную Норвегии во время своей игры в России по решению руководства федерации. Хенрик не из тех, кого нужно уговаривать, это было его решение», — цитирует Салстена ТАСС.

Хёукеланн в составе своей национальной команды стал бронзовым призёром чемпионата мира, который проходил в этом году в Швейцарии. Он был признан лучшим голкипером турнира.