«Это будет хорошее усиление». Рыбин — о возможном переходе Аймурзина в СКА

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о будущем форварда Данила Аймурзина. 28 мая «Северсталь» продлила контракт с нападающим на два года. Однако уже после этого сообщалось, что хоккеиста в течение межсезонья должны обменять в СКА.

«Это будет хорошее усиление для СКА, безусловно. Но вместе с тем это будет большая потеря для «Северстали». Вроде бы там и Лишку уже переподписали, но, думаю, на него тоже есть претенденты. Поэтому для «Северстали» это большая потеря, на Аймурзине у них много чего строилось. Для СКА же это будет качественный трансфер», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В завершившемся сезоне Аймурзин отыграл 69 матчей, забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.