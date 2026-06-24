Защитник «Салавата Юлаева» Панин спас рыбаков, застрявших на лодке

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке. Об этом хоккеист рассказал в своём телеграм-канале.

«Ходили по воде на лодке. Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин. Всё обошлось, парни добрались! На бензин хотели мне закинуть, я отказался», — написал Панин.

40-летний Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 987 игр, забил 45 голов и сделал 140 передач, всего набрал 218 очков, а также 1519 штрафных минут. За девять сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали. Григорий Панин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», чемпион России в составе ЦСКА.