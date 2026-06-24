Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Панин спас рыбаков, застрявших на лодке

Защитник «Салавата Юлаева» Панин спас рыбаков, застрявших на лодке
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке. Об этом хоккеист рассказал в своём телеграм-канале.

«Ходили по воде на лодке. Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин. Всё обошлось, парни добрались! На бензин хотели мне закинуть, я отказался», — написал Панин.

40-летний Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 987 игр, забил 45 голов и сделал 140 передач, всего набрал 218 очков, а также 1519 штрафных минут. За девять сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали. Григорий Панин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», чемпион России в составе ЦСКА.

Материалы по теме
«Оказывается, в статистике не только удаления». Панин — о своих достижениях за «Салават»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android