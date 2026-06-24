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«Ничего нового, заработает денег у нас». Фетисов — о запрете Хёукеланну играть за Норвегию

«Ничего нового, заработает денег у нас». Фетисов — о запрете Хёукеланну играть за Норвегию
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал запрет голкиперу Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

«Ничего неожиданного. Позиция скандинавских стран давно известна. Он знал, когда подписывал контракт, что разрывает отношения с федерацией. Ничего нового. Заработает денег у нас. Надеюсь, в «Тракторе» сделали правильный выбор», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Хёукеланн в составе своей национальной команды стал бронзовым призёром чемпионата мира, который проходил в этом году в Швейцарии. Он был признан лучшим голкипером турнира.

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