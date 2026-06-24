Крикунов: Овечкин продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов высказался о возможной игре форварда Александра Овечкина в КХЛ.
— Вы как тренер не хотите поработать с Александром Овечкиным?
— Конечно, каждый из тренеров хочет поработать с лучшим хоккеистом современности, и тут я точно не являюсь исключением.
— Он ведь по натуре лидер? Я говорю про характер.
— Да, но в жизни он приятный человек, который всегда общается со всеми уважительно.
— В его возрасте большая часть хоккеистов уже пробует себя в тренерском русле из-за состояния здоровья. Как думаете, физическое состояние позволит ему провести несколько сезонов в КХЛ?
— Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст, думать об этом. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно, — цитирует Крикунова LiveResult.