Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Овечкин продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст

Крикунов: Овечкин продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов высказался о возможной игре форварда Александра Овечкина в КХЛ.

— Вы как тренер не хотите поработать с Александром Овечкиным?
— Конечно, каждый из тренеров хочет поработать с лучшим хоккеистом современности, и тут я точно не являюсь исключением.

— Он ведь по натуре лидер? Я говорю про характер.
— Да, но в жизни он приятный человек, который всегда общается со всеми уважительно.

— В его возрасте большая часть хоккеистов уже пробует себя в тренерском русле из-за состояния здоровья. Как думаете, физическое состояние позволит ему провести несколько сезонов в КХЛ?
— Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст, думать об этом. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно, — цитирует Крикунова LiveResult.

Материалы по теме
Каменский — об Овечкине: КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android