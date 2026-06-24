Нападающий Джованни Фьоре покинул «Авангард» и принял решение продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит нашего итальянского «ястреба» за игру и желает удачи», — сказано в сообщении команды.

В минувшем регулярном сезоне 29-летний Фьоре сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 17 встреч и 7 (3+4) очков.

«Авангард» в Кубке Гагарина — 2026 уступил в полуфинальной серии «Локомотиву» со счётом 3-4.

Ранее стало известно, что нападающий Джош Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда», посвящённого атрибутике и спортивной экипировке.