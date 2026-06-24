«Барыс» прекратил сотрудничество с форвардом Мухаметовым

«Барыс» по соглашению сторон прекратил сотрудничество с Максимом Мухаметовым, ранее получившим квалификационное предложение от астанчан. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

В сезоне-2025/2026 Мухаметов провёл в Континентальной хоккейной лиге 23 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Напомним, «Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

Ранее стало известно, что «Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Батырланом Муратовым. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2027 года.