Гендиректор ФХР Курбатов стал кандидатом в совет Международной федерации хоккея

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов утверждён кандидатом на выборах в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут 2 октября 2026 года на конгрессе ИИХФ на Тенерифе (Испания). Всего будет выбрано 10 членов совета, на эти места претендуют 29 человек. Также в рамках конгресса состоятся выборы президента, старшего вице-президента и трёх региональных вице-президентов ИИХФ.

С 2021 года членом совета ИИХФ от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Курбатову 60 лет. Он занимает должность генерального директора ФХР с 2015 года, а также является членом комитета по соревнованиям и координации ИИХФ.