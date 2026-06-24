Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор ФХР Курбатов стал кандидатом в совет Международной федерации хоккея

Гендиректор ФХР Курбатов стал кандидатом в совет Международной федерации хоккея
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов утверждён кандидатом на выборах в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут 2 октября 2026 года на конгрессе ИИХФ на Тенерифе (Испания). Всего будет выбрано 10 членов совета, на эти места претендуют 29 человек. Также в рамках конгресса состоятся выборы президента, старшего вице-президента и трёх региональных вице-президентов ИИХФ.

С 2021 года членом совета ИИХФ от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Курбатову 60 лет. Он занимает должность генерального директора ФХР с 2015 года, а также является членом комитета по соревнованиям и координации ИИХФ.

Материалы по теме
ФХР дала пояснения к решению об аннулировании недопуска сборной России по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android