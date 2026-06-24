Белорус Сергей Гончаров вошёл в число кандидатов на пост главы ИИХФ

Белорус Сергей Гончаров вошёл в число кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает пресс-служба организации. Выборы нового президента организации состоятся 2 октября во время полугодового конгресса на Тенерифе.

Ранее Сергей Гончаров занимал следующие позиции в структуре ИИХФ:

— Член совета ИИХФ (2016-2021);

— Председатель Судейского комитета ИИХФ (2016-2021);

— Член комитета ИИХФ по проведению соревнований (2008-2016).

Помимо Гончарова, в число кандидатов на пост президента выдвинуты датчанин Хенрик Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, испанец Франк Гонсалес, грузин Закария Хечуавшвилли, представитель Кыргызстана Айваз Оморканов, немец Франц Райндель и словенец Матьяж Раковец.