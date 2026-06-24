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Виктор Козлов рассказал, в какой роли планирует использовать Шипачёва в «Салавате Юлаеве»

Виктор Козлов рассказал, в какой роли планирует использовать Шипачёва в «Салавате Юлаеве»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о роле новичка уфимского клуба Вадима Шипачёва.

— «Салават Юлаев» подписал контракт с Вадимом Шипачёвым. В какой роли вы его видите в Уфе?
— Шипачёв — это первые два звена. Скоро будем партнёров ему подбирать. Конечно, нам хотелось бы, чтобы молодые вышли на новый уровень. Вадим по мастерству и характеру может вывести ребят на такой уровень. Поэтому мы его и взяли как одного из лидеров, — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

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