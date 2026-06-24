Бэбкок — о Макдэвиде: мы не просим его забивать меньше, мы просим его делать всё правильно

Новый главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок отметил, что звёздным игрокам иногда приходится жертвовать игрой в атаке ради общего успеха команды.

«Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о парне по имени Стив Айзерман, он играл в лиге очень долго, набрал огромное количество очков, а потом пришёл джентльмен по имени Скотти Боумэн. После этого он набирал уже не так много очков, но выиграл три Кубка Стэнли. Стиви – мой хороший друг, он бы вам сразу сказал, что предпочёл бы выигрывать кубки.

Мы не просим Макдэвида забивать меньше, мы просим его делать всё правильно, чтобы каждый игрок в команде был важен, и играть по-другому в некоторых аспектах игры. Я подробно обсудил это с ними. Ребята говорят, что согласны с этим», — приводит слова Бэбкока сайт НХЛ.