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«Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина — Дрегер

«Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина — Дрегер
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил о том, что «Каролина Харрикейнз» рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, контракт у которого истекает 30 июня 2026 года.

«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина. 24-летний обладатель Кубка Стэнли находится в статусе ограниченно свободного агента, поэтому «ураганы» взвешивают все за и против обмена или продления контракта», — написал Дрегер.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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