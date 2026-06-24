«Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина — Дрегер

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил о том, что «Каролина Харрикейнз» рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, контракт у которого истекает 30 июня 2026 года.

«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина. 24-летний обладатель Кубка Стэнли находится в статусе ограниченно свободного агента, поэтому «ураганы» взвешивают все за и против обмена или продления контракта», — написал Дрегер.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.