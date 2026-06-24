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Кожевников: Овечкин хочет вернуться в Россию и помочь КХЛ

Кожевников: Овечкин хочет вернуться в Россию и помочь КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался относительно возможного будущего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Как считаете, какое решение лучше принять Александру Овечкину? Остаться в НХЛ? Или перейти в клуб КХЛ?
— Ну, здесь только он сам может принять решение. Я так понимаю, он сам хочет вернуться в Россию и помочь КХЛ. Похвально, когда признанные мастера едут к себе на Родину.

— Если в КХЛ, то куда? В «Динамо»?
— Раз он сам заявлял об этом, то да. Думаю, он выберет своё родное «Динамо». Выиграет от его возвращения не только «Динамо», но и все клубы КХЛ, так как Саша поднимет интерес ко всей лиге, — приводит слова Кожевникова LiveResult.

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