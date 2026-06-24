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«Даже Гретцки сменил много клубов». Дементьев — о возможном уходе Бобровского из «Флориды»

«Даже Гретцки сменил много клубов». Дементьев — о возможном уходе Бобровского из «Флориды»
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Я совершенно спокойно воспринимаю эти новости. Даже Уэйн Гретцки сменил много клубов. Самое главное, чтобы нашёлся тот клуб, который по достоинству может оценить вклад Боровского в команду. Так что совершенно спокоен. Бобровский просит семилетний контракт? Не знаю, насколько он способен отработать его полностью на высоком уровне. Но желаю Сергею, чтобы его планы и желания исполнились», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Срок действующего контракта 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года.

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