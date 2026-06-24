Красиков — о Хёукеланне: больше склонен верить, что это новый яркий вратарь в КХЛ

Бывший голкипер клубов КХЛ Алексей Красиков высказался о переходе вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор».

— Генменеджер «Трактора» Волков в очередной раз делает ставку на иностранного вратаря. Есть ли вероятность того, что в Челябинск едет второй Крис Дриджер?

— Алексей Волков — сильный специалист, который понимает свои ошибки и учится на них. Уверен, что он провёл глубокий анализ этого подписания и пришёл к выводу, что подписание Хёукеланна — то, что сейчас нужно «Трактору». Я больше склонен верить, что это будет новый яркий вратарь в КХЛ, чем в то, что это будет второй Дриджер. Если у Хёукеланна всё сложится с адаптацией в Челябинске, он может стать одним из лидеров лиги, — цитирует Красикова «Матч ТВ».