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«Слабо верю в его возвращение в КХЛ». Рыбин — о возможном переходе Овечкина в «Динамо»

«Слабо верю в его возвращение в КХЛ». Рыбин — о возможном переходе Овечкина в «Динамо»
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Вы согласны с тем, что Александр Овечкин, несмотря на возраст, однозначно будет ведущим игроком «Вашингтона», если останется в клубе НХЛ?
— С одной стороны, он великий хоккеист, доказательств этому предостаточно. С другой стороны, время берёт своё, хотя прошедший сезон показал, что в целом Александр в порядке.

— Считаете, что ему лучше поступить каким образом? Остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ.
— Пусть Александр сам решает, как ему лучше поступить для карьеры и семьи. Я, честно говоря, слабо верю в его возвращение в КХЛ. Тем более если он примет решение остаться в НХЛ ещё на год, в таком случае ему будет 42 года на момент возвращения в Россию. Кто бы что ни говорил, возраст уже серьёзный, хотя всё возможно.

— Если решит вернуться в КХЛ, то куда? «Динамо»?
— Думаю, да, он не будет думать о других вариантах, — цитирует Рыбина LiveResult.

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