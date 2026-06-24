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В НХЛ больше контрактов с запретами на обмен, чем в остальных лигах Америки вместе взятых

В НХЛ больше контрактов с запретами на обмен, чем в остальных лигах Америки вместе взятых
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Журналист Эрик Макрамалла на своей странице в социальной сети Х представил статистику контрактов в Национальной хоккейной лиге, где в той или иной степени есть запрет на обмен. Всего таких контрактов в НХЛ 245.

Для сравнения: в других спортивных лигах Северной Америки контракты с запретами на обмен:
НФЛ: 8;
НБА: 2;
МЛБ: 35.

Ранее стало известно, что российский нападающий Максим Цыплаков обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Калгари Флэймз». Вместе с россиянином в канадский клуб отправился защитник Шимон Немец. «Калгари» взамен отдал выбор во втором раунде драфта 2026 года, пики первого раунда в 2027 и 2028 годах, а также защитника Этьена Морена.

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