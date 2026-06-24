Форвард «Баффало» Алекс Так может перейти в «Вашингтон» — Фридман

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так может покинуть команду и перейти в «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

«Генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен заявил, что им будет не хватать Така, но «Сэйбрз» готовы расстаться с талантливым нападающим.

Он добавил, что клуб рассмотрит возможность подписания контракта и сразу обмена, и, по информации из нескольких источников, фаворитом на игрока является «Вашингтон», — написал Фридман.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Така 79 игр в регулярке, где он отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 13 матчах. Нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим 18-м номером на драфте НХЛ 2014 года.