«Кучеров симулировал бы лучше всех». Овечкин собрал футбольную команду из хоккеистов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрал футбольную команду из хоккеистов.

— Кто из хоккеистов был бы лучшим вратарём в футболе?

— Александр Овечкин. Главным защитником я бы поставил Дмитрия Орлова.

— Кто был бы главным нападающим?

— Радулов.

— Кто бы постоянно спорил с судьёй?

— Кузнецов.

— Кто был бы капитаном?

— Ковальчук.

— Кто бы симулировал лучше всех?

— Кучеров.

— Кто бы получил красную карточку первым?

— Яшкин, — цитирует Овечкина «Кинопоиск».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.