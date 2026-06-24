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«Кучеров симулировал бы лучше всех». Овечкин собрал футбольную команду из хоккеистов

«Кучеров симулировал бы лучше всех». Овечкин собрал футбольную команду из хоккеистов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрал футбольную команду из хоккеистов.

— Кто из хоккеистов был бы лучшим вратарём в футболе?
— Александр Овечкин. Главным защитником я бы поставил Дмитрия Орлова.

— Кто был бы главным нападающим?
— Радулов.

— Кто бы постоянно спорил с судьёй?
— Кузнецов.

— Кто был бы капитаном?
— Ковальчук.

— Кто бы симулировал лучше всех?
— Кучеров.

— Кто бы получил красную карточку первым?
— Яшкин, — цитирует Овечкина «Кинопоиск».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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