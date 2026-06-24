Каменский высказался о включении белоруса Гончарова в число кандидатов на пост главы ИИХФ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что хотел бы видеть новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.

— У кого больше шансов на победу?

— Хотелось бы, чтобы выиграл белорус Сергей Гончаров. Из этого списка я знаю только его и Бржизу, против которого играл. Чех уже давно работает в ИИХФ, имеет большой опыт, — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

Помимо Гончарова, в число кандидатов на пост президента выдвинуты датчанин Хенрик Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, испанец Франк Гонсалес, грузин Закария Хечуавшвилли, представитель Кыргызстана Айваз Оморканов, немец Франц Райндель и словенец Матьяж Раковец.