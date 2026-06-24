Капризов и Шестёркин проводят совместный отдых в горах

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин проводят совместный отдых в горах. Фотографию опубликовал форвард «дикарей» на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Капризова

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10». В плей-офф на его счету 15 (4+11) очков в 11 матчах.

Игорь Шестёркин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 51 матч, одержав 25 побед. Коэффициент надёжности составил 2,50, процент отражённых бросков составил 91,2.

Напомним, Капризов и Шестёркин примут участие в Матче года — 2026.