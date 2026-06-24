Информация о будущем Овечкина появится после 1 июля — Лебрюн

Журналист TSN и инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что информация о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина появится после открытия рынка свободных агентов в Северной Америке 1 июля.

Контракт 40‑летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.

Напомним, Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.