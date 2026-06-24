Так перейдёт из «Баффало» в «Вашингтон» и подпишет контракт на сумму $ 84 млн — Фридман

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так перейдёт в «Вашингтон Кэпиталз» и подпишет восьмилетний контракт с кэпхитом в $ 10,5 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Така 79 игр в регулярке, где он отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 13 матчах. Нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим 18-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

Ранее «Вашингтон» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого столичный клуб пополнил нападающий Джордан Кайру.