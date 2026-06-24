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«Не может алкоголик набирать одно очко за игру». Бабаев — о Кузнецове

«Не может алкоголик набирать одно очко за игру». Бабаев — о Кузнецове
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о причинах того, почему нападающий Евгений Кузнецов пока не может найти команду.

«Я уверен, что он лучший центральный [нападающий] в нашей лиге. В этом, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Они все боятся каких-то бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик или ещё что-то. Но не может алкоголик набирать одно очко за игру, это невозможно. Если ты плохо физически готов, если ты плохой игрок… Я ему говорю: «Жень, не ходи ты на эти шоу. Ты там болтаешь, а тебя потом неправильно воспринимают. Ты пошёл и рассказывал, что встретил кого-то и два дня пиво пил». Он говорит: «Да, я два дня пил пиво, но первую игру, когда приехал, лучше всех и сыграл». Он-то шутит, пытается сделать шоу, а люди воспринимают это по-другому.

У него была сорвана предсезонная подготовка, и из-за этого всё покатилось. У него форма… Набирает — падает, набирает — падает», — заявил Бабаев в проекте «Роман с хоккеем».

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