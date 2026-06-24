Дементьев — о Хёукеланне в «Тракторе»: это может быть очень серьёзным украшением всей КХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о подписании «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.

«Я считаю, что это очень сильный вратарь. Хорошее усиление. Наверное, сложно найти кого-то лучше. Он в шикарном возрасте — 31 год, принял очень серьёзный для себя шаг, приехав в Россию. Мы все понимаем, с чем он может столкнуться на родине. Но при этом если он будет показывать свою игру, тот уровень, который он демонстрировал на ЧМ-2026, то это будет очень серьёзным украшением всей лиги», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Хёукеланн в составе своей национальной команды стал бронзовым призёром чемпионата мира, который проходил в этом году в Швейцарии. Он был признан лучшим голкипером турнира.