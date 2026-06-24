ИИХФ представила номинантов на приз «Лучший хоккеист сезона»

Международная федерация хоккея представила семь номинантов на приз «Лучший хоккеист сезона».

В список вошли Себастьян Ахо (Финляндия); Маклин Селебрини, Коннор Макдэвид (Канада); Джек Айкел, Коннор Хеллебайк, Куинн Хьюз и Джейккоб Славин (США).

Данная награда ежегодно присуждается игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, целеустремлённость, командный успех и спортивный характер на льду и вне его в течение сезона.

Голосование будет проходить среди представителей СМИ и членов семьи ИИХФ. Всего в голосовании принимают участие около 200 человек.

Ранее победителями становились Свен Андригетто, Роман Червенка и Коннор Бедард.