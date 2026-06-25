Фёдор Свечков был обменян из «Нэшвилла» в клуб-обладатель Президентского кубка «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ сообщает, что «Нэшвилл Предаторз» обменял российского форварда Фёдора Свечкова в «Колорадо Эвеланш».

Вместе с 23-летним Свечковым в «Колорадо» перейдёт ещё один нападающий — Закари Л’Оро. В обмен «Нэшвилл» получил двух нападающих — Джека Друри и Чейза Брэдли, а также право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2029 года.

Свечков в 2021 году был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта под общим 19-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 17 (4+13) очков в 70 матчах. «Нэшвилл» не квалифицировался в плей-офф. «Колорадо» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли 2026 года, где уступил финалисту «Вегасу» (0–4). В составе команды выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.